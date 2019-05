Drie maanden cel voor zelfverklaarde indiaan die met tomahawk krantenwinkel binnenstapte Siebe De Voogt

23 mei 2019

13u35 3 Oostende Een 27-jarige Oostendenaar heeft drie maanden cel gekregen voor verboden wapenbezit. Jimmy V. stapte vorig jaar een krantenwinkel in Oostende binnen met een tomahawk: een strijdbijl die vroeger door de indianen werd gebruikt.

“Ik ben verre familie van Geronimo en heb indianenbloed.” Die verklaring legde Jimmy V. (27) uit Oostende op 4 januari vorig jaar af toen hij net was opgepakt in een krantenwinkel in de badstad. De twintiger was kort voordien de zaak binnengestapt met een tomahawk. Hij bedreigde geen mensen, maar hing gewoon wat rond. Diezelfde namiddag had de politie al een melding gekregen uit de buurt van een supermarkt. Jimmy V. had er met de bijl staan rondzwaaien, maar bleek al verdwenen toen de politie arriveerde. De man wist na zijn arrestatie niet meer wat er gebeurd was. Wellicht was hij bij de feiten onder invloed van alcohol of drugs. Voor zijn proces kwam hij niet opdagen. De rechter legde hem drie maanden cel op.