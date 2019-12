Drie lopers nemen zeewater mee op 140 kilometer lange looptocht van Oostende naar Brussel Leen Belpaeme

07 december 2019

22u42 0 Oostende Zaterdagavond zakten Wannes Van Giel, Nelson Coomans en Jan De Clerck naar Oostende af om zeewater op te halen. Met een toorts gevuld met het water lopen ze vannacht door naar Gent tijdens The Climate Run. Hier zullen enkele lopers aansluiten om zondag tenslotte rond 14 uur aan te komen in Brussel, waar een mensenketting gevormd wordt .

Terwijl het strand er behoorlijk verlaten bij ligt nemen Wannes, Nelson en Jan om 21.30 uur zaterdagavond de tijd om eerst zeewater te verzamelen voor hun symbolische toorts, die gemaakt werd van afval. Met koude voeten en heel veel goede moed zijn ze vertrokken richting Gent, waar een eerste groep sympathisanten zal aansluiten om een stuk mee te lopen. In totaal zullen zo'n 15 mensen hen vergezellen tussen Oostende en Brussel. Ze doen de bijzondere uitdaging niet voor niets. “België kiest ervoor om geen ambitieus klimaatplan uit te tekenen, terwijl onze buurlanden dat wel doen. Op de COP25 in Madrid wordt op dit moment beslist hoe de ambities zelfs nog verhoogd kunnen worden, omdat de huidige doelstellingen onvoldoende zijn. Als België blijft weglopen van de nodige klimaatmaatregelen, dan komt het water ons straks heel snel aan de lippen", luidt de boodschap.

De lopers willen aantonen dat ambitieuze doelen, zoals ultra-looptochten of verregaande CO2-emissiereducties behalen, processen van lange adem zijn. “Samenwerking en ondersteuning zijn daarbij cruciaal. Het getuigt van weinig moed om een uitdaging aan te gaan zonder de ambitie te hebben om die te voltooien. En dat is net precies wat onze regering doet”, zegt Nelson Coomans.

Om 7.15 uur hopen de lopers aan de komen in Gent, daarna gaan ze naar Melle tegen 8.15 uur, Aalst (10.30 uur), Liedekerke (11.30 uur) om uiteindelijk om 14.15 uur in Brussel te zijn. Hier zullen ze eerst de mensenketting rondlopen om het water dan symbolisch in de fontein Het Wervelend Oor uit te gieten.