Drie keer overlast in centrum Jelle Houwen

07 juli 2019

De politie van Oostende moest zondag drie keer tussenkomen voor overlast in het centrum. In de Kapellestraat werden drie minderjarigen betrapt op een winkeldiefstal. Ze werden gevat door een winkeldetective. In de Mercatorlaan trof de politie dan weer om 13.20 uur een blauwe bivaktent aan in het struikgewas. Er was echter niemand aanwezig. De reinigingsdienst kwam de tent weghalen. Rond 14.30 uur werd dan weer een inbraak vastgesteld in het een strandcabine. Daar werden verschillende handdoeken gestolen en islamitische opschriften in de cabine neergepend.