Drie jongeren ontvreemden tachtigtal brillen tijdens inbraak bij GrandOptical Bart Boterman

08 januari 2020

17u53 4 Oostende In Oostende is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in de optiekzaak GrandOptical op de hoek van de Adolf Buylstraat en de Christinastraat. Drie jongeren sloegen het glas van de toegangsdeur stuk en gingen aan de haal met een tachtigtal brillen.

Rond 2 uur ‘s nachts werd de politie verwittigd door een getuige die zag hoe drie inbrekers zich in de zaak bevonden. Het glas van de toegangsdeur was verbrijzeld. De drie bleven vooraan in de zaak en namen zo’n tachtig brillen, hoofdzakelijk zonnebrillen, mee uit de voorste rekken. De politie snelde massaal ter plaatse, maar intussen waren de drie al gevlucht.

“Opzoekingen in de omgeving door de patrouilles zijn negatief gebleven. Het onderzoek, onder meer op basis van de camerabeelden, loopt volop”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Op de beelden zouden jongeren te zien zijn. De brandweer maakte de verbrijzelde toegangsdeur voorlopig dicht met planken. De optiekzaak bleef de hele dag gesloten.