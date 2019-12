Drie jonge illegalen opgepakt na reeks listige gauwdiefstallen in centrum Oostende Bart Boterman

05 december 2019

17u51 10 Oostende In het centrum van Oostende zijn woensdagnacht drie jonge illegalen opgepakt na een reeks gauwdiefstallen. Ze worden verdacht van minstens drie diefstallen van smartphones, soms door middel van een list of geweld. Toen de politie hen aantrof, probeerden ze nog op de vlucht te slaan. Het drietal beweert minderjarig te zijn.

De eerste melding over het trio kwam woensdag iets voor 20 uur vanuit de Torhoutsesteenweg. Het raam aan de rechter voorzijde van een auto was ingeslagen en een getuige zag drie mannen weglopen. Er bleek een smartphone gestolen. Rond 21.40 uur een tweede melding van drie mannen die een smartphone buit maakten. “Een vrouw (30) was een nachtwinkel binnen gegaan in de Jozef II-straat om sigaretten te kopen. Toen de vrouw buiten wilde gaan na haar aankoop, werd ze tegengehouden door een jongeman van vreemde origine. Een andere kwam langs achter en gaf haar een lichte duw. Met drie renden ze weg, ze hadden haar smartphone buit gemaakt", vertelt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Maar hun honger naar smartphones nog niet gestild, want op het Wapenplein doken ze opnieuw op, iets voor 23 uur.

Judogreep

Een 66-jarige man werd er aangesproken door iemand die een sigaret vroeg. “Toen de man antwoordde dat hij geen sigaretten had, gaf de dader hem een hand. Daarop nam hij het slachtoffer echter in een soort judogreep. Uiteindelijk liet de overvaller het slachtoffer los en rende hij weg, samen met twee anderen. De smartphone bleek gestolen uit de achterzak", gaat Allary verder. Intussen waren de beschikbare politiepatrouilles het centrum aan het doorzoeken naar de daders.

Op de vlucht

Rond 00.20 uur zag een patrouille drie jonge mannen, die voldeden aan de beschrijving, lopen in de Kapellestraat in het bezit van een witte plastic zak. “Toen de patrouille hen wilde controleren, sloeg het trio op de vlucht. De drie konden uiteindelijk worden gevat in de nabijheid. De witte zak gooiden ze weg, maar die werd nog aangetroffen. De zak zat vol nepjuwelen, maar waar die vandaan komen, is voorlopig niet bekend. De smartphones zijn vermoedelijk eveneens weggegooid, maar zijn nog niet teruggevonden”, aldus de commissaris.

Beweren minderjarig te zijn

De drie verdachten zitten in de cel en zijn ter beschikking gesteld van het parket, die hen voor de onderzoeksrechter kan leiden met het oog op een aanhouding. “De drie beschikken niet over de nodige identiteitsdocumenten en zijn illegaal in het land. Ze beweren minderjarig te zijn, al zal mogelijk een botscan uitsluitsel moeten bieden. Ook Dienst Vreemdelingenzaken is ingelicht”, besluit de commissaris.