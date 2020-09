Drie jaar cel voor verkeerscrimineel (32) met 30 veroordelingen op de teller Mathias Mariën

07 september 2020

14u44 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar is in de politierechtbank van Brugge veroordeeld tot 3 jaar cel. Hij liep eerder al 30 veroordelingen op.

Op 30 juli 2019 veroorzaakte hij een zwaar ongeval langs de A10 in Oudenburg. De dertiger reed achteraan in op een voorligger, waarna die wagen over de kop ging en op z’n dak terechtkwam. De Oostendenaar besloot weg te lopen. Korte tijd later kon hij door de politie geklist worden.

Uit een ademtest bleek dat hij maar liefst 2,26 promille alcohol in zijn bloed had. Bovendien had hij op het moment van het ongeval al een levenslang rijverbod. In het verleden werd de man al 30 keer veroordeeld door de politierechtbank. Hij kreeg maandagochtend alles samen 3 jaar celstraf en 18 maanden rijverbod. “We gaan niet wachten tot er doden vallen. Denk er eens na hoe je met leven van anderen omgaat in verkeer”, sprak de rechter streng.