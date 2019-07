Drie auto-inbrekers gearresteerd nadat eigenaars hen betrappen (of overmeesteren) Bart Boterman

12 juli 2019

18u39 5 Oostende De politie van Oostende heeft donderdagnacht rond 1.30 uur twee illegalen opgepakt die net meerdere inbraken hadden gepleegd in voertuigen in en rond de Prins Roselaan. Ook vrijdagmiddag werd een illegaal opgepakt voor gelijke feiten, nadat burgers hem in bedwang konden houden.

Een bewoner van de Prins Roselaan belde de politie toen hij twee mannen van vreemde origine opmerkte terwijl ze in zijn wagen zaten, op de oprit van zijn woning. “De twee sloegen op de vlucht. De opgeroepen patrouille trof de twee aan wat later aan in de Longchamplaan en arresteerde hen. In de loop van de morgen liepen nog meerdere meldingen binnen van inbraken in auto’s in de buurt. De buit werd telkens teruggevonden, bij de twee verdachten. Ze bleken illegaal in het land te verblijven", zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Het parket moet nog beslissen of ze worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Vrijdagnamiddag rond 14 uur werd nog een auto-inbreker gearresteerd. “De eigenaar van een auto die in de Sint-Catharinapolderstraat stond geparkeerd meldde dat er iemand was binnengedrongen in zijn wagen. Burgers konden de man arresteren in afwachting van de komst van onze patrouille. Het bleek te gaan om een 18-jarige Algerijn zonder papieren. Ook hij werd ter beschikking gesteld van het parket”, aldus Allary.