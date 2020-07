Dragen van een mondmasker verplicht in publieke delen van àlle stadsgebouwen Timmy Van Assche

14 juli 2020

20u57 0 Oostende Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besliste het stadsbestuur om het dragen van een mondmasker met onmiddellijke ingang te verplichten in de publiek toegankelijke delen van de stadsgebouwen.

Sinds 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels, winkelcentra, theater- , muziek- en conferentiezalen, musea, bibliotheken, gebedshuizen en andere locaties waar veel volk samenkomt. Dat besliste het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land.

Stad Oostende volgt deze beslissing met het burgemeestersbesluit van 14 juli dat het dragen van een mondmasker of een ander stoffen alternatief vanaf de leeftijd van 12 jaar in het publieke deel van alle stadsgebouwen verplicht. Het gaat onder meer over de balies in het stadhuis, de OCMW-campus en Toerisme Oostende, de inkom van de sportcentra en het zwembad, de ontmoetingscentra, het Economisch Huis en cultuurgebouwen.

“Wie geen mondmasker of een ander stoffen alternatief draagt op deze locaties, zal gevraagd worden om het gebouw te verlaten. Op deze manier wil de stad samen met alle inwoners, de verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. Een mondmasker dragen is verplicht voor zowel de bezoekers van de stadsgebouwen als de medewerkers. Stadsmedewerkers mogen het mondmasker afzetten in hun kantoor en in vergaderruimtes en aan het loket wanneer ze achter een scherm zitten”, geeft de stad mee. “Indien het dragen van een masker of alternatief in stof niet mogelijk is of omwille van medische redenen, mag in de plaats een gelaatsscherm gedragen worden.”