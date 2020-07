DOVO gestart met opruimen van vijvers in Maria-Hendrikapark na vondst oorlogsmunitie: buit voorlopig mager Bart Boterman

06 juli 2020

16u44 0 Oostende Ontmijningsdienst DOVO is gestart met het opruimen van de vijvers in het Maria-Hendrikapark in Oostende, Ontmijningsdienst DOVO is gestart met het opruimen van de vijvers in het Maria-Hendrikapark in Oostende, nadat magneetvissers drie weken leden liefst 62 ontstekingsmechanismen en enkele granaten bovenhaalden. “De vijvers worden grondig doorzocht op oorlogstuig en gedumpte munitie. Deze opdracht zal minstens een week in beslag nemen”, zegt Thierry François van DOVO Zeebrugge.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gewapend met metaaldetectoren kwamen duikers van DOVO, afdeling Zeebrugge, maandagmorgen aan in het Maria-Hendrikapark. De Zeebrugse tak is gespecialiseerd in het opsporen en onschadelijk maken van oorlogsmunitie en projectielen. Het eerste doelwit is de Koninginnevijver of in de volksmond de ‘Grote Lac van ‘t Bosje’. Daar haalden magneetvissers drie weken geleden nog 62 ontstekingsmechanismen uit het water ter hoogte van het asiel, alsook enkele granaten. In de weken ervoor diende DOVO ook al verschillende keren af te zakken naar het park nadat magneetvissers oorlogstuig vonden, weliswaar in minder grote hoeveelheden.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) vaardigde drie weken geleden, bij de laatste en grootste vondst, uit veiligheidsoverwegingen een verbod op magneetvissen uit. Hij vroeg DOVO om de vijvers te inspecteren en te ontdoen van de overgebleven munitie. In de vijvers van het park werd na de Eerste Wereldoorlog namelijk heel wat munitie gedumpt om het onschadelijk te maken, maar veel springstof is echter nog actief. Er zouden zelfs fosforbommen op de bodem liggen.

Hot-spots

De legertop ging akkoord met Tommeleins vraag en startte een werf op. “We concentreren ons in de eerste plaats op de hotspots, waar de magneetvissers de projectielen bovenhaalden. Het gaat bijvoorbeeld om het ponton bij de pergola aan de Koninginnevijver of aan de hangbrug”, vertelt officier Thierry François van DOVO Zeebrugge. “We gebruiken metaaldetectoren en scannen de bodem. Dat is erg arbeidsintensief, want bij elke nagel of kroonkurk krijgen we een signaal en moeten we bekijken wat er gevonden is. Voorlopig zijn enkel nog maar fietsen en wat prullen bovengehaald. Mogelijk zijn de meeste projectielen op deze hotspots al opgevist door magneetvissers. Maar elders in de vijvers kan nog veel meer oorlogstuig aantroffen worden”, gaat Thierry François verder.

Minstens een week

Waar de zeven militairen aan het werk zijn, is de buurt telkens afgesloten. “We zullen minstens een week actief zijn in het park. Na de Koninginnevijver is het Spiegelmeer aan de beurt en daarna komen de andere vijvers aan de beurt. Elke vierkante meter doorzoeken is onmogelijk. Na deze week wordt beslist of daarna nog verder gezocht moet worden", aldus de legerofficier. Elke avond wordt de perimeter opgeheven. Indien er munitie wordt gevonden, brengt DOVO de nog actieve springstof tot ontploffing op het strand.