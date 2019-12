Doris Klausing wint prijs Cultuurraad Leen Belpaeme

26 december 2019

17u14 0 Oostende De Prijs Cultuurraad gaat dit jaar naar Doris Klausing. De onderscheiding wordt toegekend aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Oostende.

Doris Klausing werd met een overtuigende meerderheid verkozen door de algemene vergadering van de Cultuurraad. Ze werd genomineerd door Gidsenkring Lange Nelle, Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate en Stefaan Pennynck en is de 30ste laureaat die de prijs in ontvangst mag nemen. Doris Klausing wordt geprezen voor haar veelzijdigheid en het via diverse kunstdisciplines onder de aandacht brengen van het sociocultureel erfgoed, in het bijzonder dat van de visserij. Ze bracht onder meer twee romans uit, ‘Pekel en kabeljauw’ over de Ijslandvaart eind 19e eeuw en ‘Tot elke prijs’ over de visserstopstand van 1887. Ze is ook al jaren actief als performer en brenger van verhalen, zo was er de rol die zij speelde in het muziektheater ‘Moeder, doe de deure toe’ in 2015 en de jaarlijkse verhalen voor kinderen op Oostende voor Anker. Ze brengt ook het oude visserslied weer onder de aandacht met het Oostendse koor Ier en Gunter en blies ze dit jaar het oude volksgebruik van de gewijde Sint-Hubertusbroodjes tegen hondsdolheid nieuw leven in.

Op dinsdag 18 februari 2020 wordt Doris Klausing uitgebreid in de bloemetjes gezet tijdens de Uitreiking Prijs Cultuurraad 2019 in CC De Grote Post.