Doris Klausing schrijft het verhaal van de stamvader van het zeeonderzoek Pierre-Joseph van Beneden Leen Belpaeme

20 augustus 2020

12u33 0 Oostende Pierre-Joseph van Beneden doet bij weinig mensen nog een belletje rinkelen, maar toch heeft de wetenschapper en professor een belangrijke bijdrage geleverd aan de zoölogie en de mariene biologie in het bijzonder. Hij zetten als eerste een marien station op in Oostende. Het VLIZ bundelde eerder alle historische en wetenschappelijke informatie over de man, maar het is Doris Klausing die hem terug tot leven wekt op de pagina’s van haar nieuwe boek Oesters en Walvissen. Ze schreef een boeiend verhaal op basis van de waargebeurde feiten.

Pierre-Joseph van Beneden was de pionier van de zeewetenschappen, maar wie was die man achter de wetenschapper? “Doden worden begraven, maar sommige mensen laten een indrukwekkende erfenis na. Dat geldt zeker voor deze man. Het baanbrekende werk van Van Beneden is van onschatbare waarde. Over de mens achter de wetenschapper was echter weinig geweten”, vertelt Klausing. “Het enthousiasme waarmee het VLIZ me vroeg om dit boek te schrijven trok me over de streep om te beginnen graven. Ik trok daarvoor onder meer naar zijn geboortestad Mechelen.” Joseph van Beneden was als klein jongetje gefascineerd geraakt door het rariteitenkabinet van de Mechelse apotheker Stoffels. Na zijn collegetijd in Mechelen studeerde hij geneeskunde aan de universiteit van Leuven. Een beurs om aan het Natuur Historisch Museum van Parijs te studeren was de start voor het pionierswerd. Als studieobjecten koos hij bewust voor zeedieren, net omdat die in veel meer vormen voorkomen. Aanvankelijk liet hij die door vissers vanuit Oostende opsturen naar Leuven. Veel handiger werd het toen hij zijn aanstaande vrouw, Rosalinde Valcke, leerde kennen dochter bleek van een oesterkweker op de Oostendse Oosteroever. Al snel kreeg hij toestemming om in een bijgebouw van de ‘huitrière’ zeeonderzoek te doen en er internationaal gerenommeerde vorser-vrienden uit te nodigen. Dit privé marien station(netje), tot “Laboratoire des Dunes” omgedoopt, opende zijn deuren in 1843. Bij nader toezicht zou het het allereerste zeeonderzoeksstation ter wereld blijken te zijn.

Het boek kost 20 euro en is te verkrijgen bij het VLIZ, Wandelaarkaai 7.