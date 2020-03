Doorgroeihuis voor daklozen coronaproof gemaakt door verhuis naar leegstaand appartementsgebouw Leen Belpaeme

26 maart 2020

08u38 0 Oostende Het Doorgroeihuis in Oostende, waar ’s nachts daklozen kunnen overnachten is tijdelijk verhuisd naar een het leegstaand appartementsgebouw. De capaciteit is verhoogd naar 24 bedden in aparte kamers. Op die manier blijft de dienstverlening gegarandeerd, volgens de meest recente veiligheidsnormen.

De stad beschikt over een Doorgroeihuis voor dak- en thuislozen in de wijk Westerkwartier. Alleen kan het pand dat daarvoor gebruikt wordt, momenteel niet meer de nodig veiligheid garanderen in verband met het coronavirus. Om de opvang coronaproof te maken kunnen daklozen voortaan terecht op een nieuwe locatie aan de Torhoutsesteenweg. Dit gebouw werd oorspronkelijk voorzien voor eenoudergezinnen, maar voldoet niet aan de normen en staat ondertussen al meer dan een jaar leeg. “We hebben in deze situatie geluk dat we twee leegstaande panden ter beschikking hebben. Het is mooi dat zo’n problematisch dossier nu een oplossing kan bieden voor deze doelgroep”, zegt schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen) In het gebouw zijn 24 bedden aanwezig en slaapt elke dakloze in een andere studio. “Het systeem blijft hetzelfde. De mensen die gebruik willen maken van het Doorgroeihuis moeten nog altijd inbellen, maar ze krijgen een tijdstip waarop ze zich moeten aandienen. Op die manier vermijden we dat mensen onderling contact hebben. We brengen hen naar de kamer en ze krijgen hier ook hun maaltijd om ontmoeting te vermijden”, licht de schepen toe.”

Het initiatief loont ook. “Door deze ingreep kunnen we zelfs de capaciteit verhogen en dat werd ook al benut. Tijdens de eerst avond waren er 21 daklozen en alle bedden waren gisteren volzet.” De stad heeft ook nog een locatie achter de hand waar eventueel daklozen die besmet zijn met het coronavirus kunnen opgevangen worden. “Mensen die ziek zijn worden niet meer de straat opgestuurd. Ze kunnen in eerste instantie in quarantaine gaan in het Doorgroeihuis en als het nodig is kunnen we ook uitbreiden.” Via het Doorgroeihuis probeert de stad deze moeilijk te bereiken doelgroep ook te informeren en te voorzien van beschermend materiaal zoals handgel.

Aanmelden voor het Doorgroeihuis kan zoals vroeger nog altijd via 0800 35140.