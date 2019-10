Doodrijder heeft lesje nóg niet geleerd. Nu 2 jaar cel en 5 jaar rijverbod voor spookrijden met 3,24 promille Mathias Mariën & Siebe De Voogt

08 oktober 2019

12u58 28 Oostende Een 47-jarige man uit Oudenburg is in de politierechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en vijf jaar rijverbod, nadat hij met 3,24 promille in z’n bloed aan het spookrijden was in Oostende. De man werd in 2002, 2006, 2008, 2016 en 2018 al veroordeeld voor sturen onder invloed. Zo veroorzaakte de veertiger in 2008 zelfs een dodelijk ongeval.

Francky D. vond het dinsdagochtend schijnbaar niet de moeite om zich te verantwoorden en daagde niet op in de rechtbank. Nochtans ging het om zware feiten. Op 19 februari 2019 betrapte de politie D. toen hij in het midden van de nacht aan het spookrijden was langs de Mercatorlaan in Oostende. Uit verdere controle bleek de man maar liefst 3,24 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn verklaring aan de politie? “Ik heb biefstuk friet gegeten met zes glazen bier en een Leffe.” Hij was duidelijk dronken en was daarmee niet aan zijn proefstuk toe.

Alcoholslot

Dat het om een hardleerse overtreder gaat, bewijst ook de dodelijke afloop van een ongeval dat de man in 2008 veroorzaakte onder invloed van alcohol. Zelfs dat bracht D. niet tot inkeer. Hij werd dinsdag bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar, 5 jaar rijverbod en 3 jaar alcoholslot. Zijn Citroën Jumper werd bovendien verbeurd verklaard.