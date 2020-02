Doodle woman Jook brengt kleurboek uit met haar doodles van de voorbije tien jaar Leen Belpaeme

16 februari 2020

10u46 1 Oostende Joke Neyrinck, internationaal bekend als doodle woman Jook, heeft een boek uitgebracht met haar doodles. Voortaan kun je haar kunstwerkjes ook zelf inkleuren.

Tien jaar geleden begon Joke Neyrinck doodles te tekenen om de tijd te doden op reis. Zelf had ze nooit kunnen denken dat ze ondertussen een carrière zou opbouwen rond haar eigenzinnige creaties. “Ik vind nog altijd nieuwe tekeningen uit. Het vloeit er natuurlijk uit, maar ik merk wel dat ze abstracter en verfijnder geworden zijn”, vertelt de Oostendse kunstenares. Haar doodles komen ondertussen niet alleen terug in haar kunstwerken, maar ze vonden ook al hun weg naar de muren van haar huis, kledij, etalages tot zelfs sculpturen.

Abonnement

Haar doodles van de afgelopen jaren werden nu gebundeld in een boek. Dat werd geen gewoon overzichtsboek, maar ook een kleurboek voor volwassenen. “Ik wou op die manier een meerwaarde geven aan een verzamelboek met mijn werken. Er bestaan wel kleurboeken voor volwassenen, maar daarin vind je alleen de traditionele mandala’s met bloemen. Mensen die op zoek zijn naar een creatiever en niet-traditioneel inkleurboek kunnen bij mij terecht”, knipoogt Joke. “Mensen die niet graag kleuren, vinden in het boek een overzicht vol lineaire antropomorfe taferelen met wezentjes die variëren van lieflijk en schattig tot bizar en monsterlijk. Ze zitten vol surreële humor. Het boek is vooral gericht op volwassenen, al merk ik wel dat kinderen er ook in geïnteresseerd zijn. Er staan wel enkele erotische figuurtjes in, maar kinderen zien dat niet.”

Het boek valt nu al in de smaak. “Ik heb via Ulule 1.500 euro opgehaald om het boek te kunnen drukken. Ik merk wel dat mensen het leuk vinden. Ik denk er nu over na om eventueel met een abonnement te werken en bijvoorbeeld vier keer per jaar een dunner boekje uit te brengen.”