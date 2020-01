Donsdeken bij verwarmer ligt aan oorzaak van appartementsbrand in Europacentrum Siebe De Voogt

12 januari 2020

15u33 2 Oostende Er is geen kwaad opzet gemoeid bij de uitslaande brand zaterdagnamiddag in het Europacentrum in Oostende. Dat zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Een donsdeken zou vuur gevat hebben door een nabijstaand verwarmingstoestel.

Het Brugse parket stelde na de uitslaande brand in een flat op de tweede verdieping van het Europacentrum een branddeskundige aan. Volgens burgemeester Tommelein concludeerde die intussen dat de oorzaak van het inferno accidenteel is. Een donsdeken werd in vuur en vlam gezet door een verwarmingstoestel. Op het moment dat de brand uitbrak waren de bewoners van het appartement niet thuis. De vlammen verspreidden zich razendsnel en verwoestten uiteindelijk de volledige woning. Verschillende appartementen op dezelfde verdieping liepen rook- en waterschade op. Acht bewoners kregen wat teveel rook binnen en moesten voor een check-up naar het ziekenhuis. De stad Oostende stelde een huisvestingsambtenaar aan om een oplossing te zoeken voor de getroffenen.

