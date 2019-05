Donia (76) zorgt al enkele jaren voor haar demente man: “Praatje met lotgenoten doet enorm veel deugd” Leen Belpaeme

24 mei 2019

18u45 1 Oostende Oostende heeft een MantelzorgHub opgericht. Bedoeling is om een gemeenschap voor mantelzorgers op te bouwen. Die mensen, die instaan voor de zorg van een partner, kind of iemand in hun omgeving, krijgen het soms zwaar te verduren. Donia De Prest (76) is zo’n straffe madam. Ze zorgt al een zestal jaar voor haar man Roger (78), die aan dementie lijdt.

Mantelzorgers nemen de zorg op voor iemand en dat kan soms zwaar doorwegen. Extra ondersteuning en hulp of gewoon een luisterend is dan ook vaak geen overbodige luxe. Terwijl er in veel gemeenten enkel een mantelzorgpremie bestaat, wil Oostende nu een stap verder gaan en het contact tussen mantelzorgers bevorderen door mantelzorgcafés te organiseren met ondermeer psychologische ondersteuning, ontspannende activiteiten, maar ook extra informatie. Donia zelf vindt al veel steun in het dagverzorgingscentrum waar Roger drie keer per week naartoe gaat. Toch vindt ze het een mooi initiatief. “Roger lijdt sinds enkele jaren aan dementie. Wij wonen al 26 jaar in Oostende en deden heel actief aan vrijwilligerswerk in De Schelpe. Roger begon echter steeds vaker ruzie te maken met iedereen. Uiteindelijk kwam de diagnose. Hij werd eerst in psychiatrie gestoken, maar het ging daar niet goed met hem, dus ben ik zelf voor hem beginnen zorgen. Ondertussen spreekt hij al niet meer. Ik kan hem ook niet alleen laten omdat hij ook een stoma heeft. Ik zit daardoor vaak thuis. Ik kan niet meer zo veel activiteiten doen”, licht Donia toe.

Dagverzorgingscentrum

Ondertussen gaat Roger wel drie keer per week naar het dagverzorgingscentrum. “Ik heb daar lang mee gewacht omdat ik de stap niet durfde zetten, maar nu ben ik wel blij. Ik kan nu drie dagen eens iets anders doen. Zo sta ik achter de bar van De Schelpe. Ik kan dan eens een praatje slaan met de mensen en dat doet ongelofelijk veel deugd. Ik zou hem eigenlijk graag vijf dagen per week laten komen, maar dat is te duur voor ons budget.” De zorg voor Roger weegt enorm op Donia. “Vooral in het weekend ben ik heel eenzaam en ween ik veel. Onze kinderen wonen in Limburg en kunnen niet zo gemakkelijk komen. We hadden een grote vriendenkring, maar daar blijft niet zo veel van over. Als je zelf niet meer meekunt, dan word je aan de kant geschoven. Dat is bijzonder jammer. Ik moest enkele jaren geleden dringend geopereerd worden, maar ik vond niemand om op Roger te passen. Doordat het zo snel moest gebeuren kon hij niet meer opgenomen worden. Ik heb me daar enorm veel zorgen over gemaakt. Ik zat meer in met hem, dan met mijn eigen operatie. Uiteindelijk heeft een non twee dagen op Roger gepast, maar ik moest een week in het ziekenhuis blijven. Ik vond gelukkig nog een oplossing en ben dan sneller naar huis gegaan om bij Roger te kunnen zijn.”

Een babbel kan deugd doen

Mentaal weegt de zorg dan ook zwaar door. “Ik vind het vooral jammer dat ik niets meer kan doen. Het is ook niet leuk om hem zo te zien aftakelen. Ik kan daar wel eens over praten in het dagverzorgingscentrum. Hier zien ze het ook als ik het zwaar heb, maar met vrienden ligt dat moeilijker. Ik heb het gevoel dat niet iedereen beseft wat het allemaal inhoudt.” Zo’n mantelzorgcafé lijkt haar dus wel een goed idee. “Eens praten met lotgenoten kan misschien wel deugd doen. Het moet dan natuurlijk wel georganiseerd worden als Roger in het dagcentrum zit, want anders heb ik geen opvang. Er zijn soms ook activiteiten rond dementie, maar ik kan nooit komen omdat ik hem niet alleen kan laten.” Donia is ook al bezig met de toekomst. “Wat als ik niet meer voor hem kan zorgen. Hij mag al naar een rusthuis, maar ik krijg dat niet over mijn hart.”

Mantelzorghub

Een kerngroep mantelzorgers koos thema’s en activiteiten voor het komende jaar. “Mensen met een zorg- en ondersteuningsnood worden voor 70 procent geholpen door mantelzorgers. Professionelen zorgen voor de overige 30 procent. Belangrijk is een goede samenwerking tussen beide. Bij het tot stand komen van de MantelzorgHub werd er dan ook beroep gedaan op de expertise van vele organisaties, onder andere de zorgdiensten van het Sociaal Huis”, zeggen schepenen Maxim Donck en Natacha Waldmann.

Wie wil komen naar een activiteit moet zich inschrijven. Dan kan via een ontmoetingscentrum of via mail naar mantelzorg@oostende.be. De Mantelschelp komt elke vierde dinsdag van de maand samen. Afwisselend wordt voor een middag –of avondprogramma gezorgd, telkens op een andere locatie.