Donderdag start ‘Roei for Life’ in Oostende: 300 roeiers zetten koers naar Aalst GUS

28 oktober 2019

11u07 4 Oostende Het benefietevenement ‘Roei for Life’ is nu al een succes, met meer dan 300 deelnemers en ruim 116.000 euro op de teller voor vijf goede doelen. Donderdag starten ze in kano’s voor tien personen in Oostende. Bedoeling is dat ze vier dagen later in Aalst aankomen.

‘Roei for Life’ is uitgegroeid tot een evenement waarbij heel Vlaanderen is betrokken. “We varen met reuzenkano’s voor tien personen van Oostende naar Aalst en dat verspreid over vier dagen”, zegt Geert Uytterhoeven van The Outsider Coast in Nieuwpoort. De vijf goede doelen waarvoor ‘Roei for Life’ wordt georganiseerd hebben allemaal met de jeugd te maken. Ten Dries in Landegem is een thuis voor een honderdtal kinderen en jongvolwassenen met een beperking, Anvasport biedt sporten aan voor mensen met een beperking, Merkenveld is een jeugdverblijf dat inzet op toegankelijkheid, JVC Schotte is ook een jeugdverblijfcentrum waar iedereen welkom is en vzw Shelter biedt tijdelijk onderdak aan jongeren die te vroeg op eigen benen moeten staan.

Het traject

De eerste dag start donderdag om 9 uur aan de roeiclub aan de Molendorpkaai in Oostende. Na 34 kilometer overnacht de groep in Beernem. Daar begint aan Kijkuit 1 de tweede roeidag richting Gent. Zaterdag gaat het verder naar Zele en zondag is Aalst de eindbestemming. In totaal staat er 125 kilometer op het vaarprogramma. Om de sportievelingen gemotiveerd te houden is er onderweg animatie. Volgens de website roeiforlife.be werd nu al meer dan 116.000 euro ingezameld.