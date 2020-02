Domme dief steelt bewakingscamera, maar wordt zelf gefilmd en kort nadien opgepakt Siebe De Voogt

21 februari 2020

14u48 1 Oostende Een 38-jarige dief heeft het de politie van Oostende eind 2018 wel erg makkelijk gemaakt. Kamal M. stal een bewakingscamera in een appartementsgebouw, maar werd daarbij zélf gefilmd.

De feiten speelden zich op 8 december 2018 af. Kamal M. trok die dag een camera los van het plafond in de hal van een appartementsgebouw in Oostende. Alleen had hij niet door dat hij daarbij zelf gefilmd werd. Het was voor de politie dan ook niet moeilijk om de dader van de diefstal te identificeren. M. stond bij hen bovendien al gekend voor een waslijst aan andere feiten. Het parket vorderde vrijdagmorgen 9 maanden cel en 800 euro boete. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. Uitspraak op 20 maart.