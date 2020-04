Dokter Gerard Daniëls overleden Leen Belpaeme

25 april 2020

15u28 0 Oostende De bekende dokter Gerard Daniëls is overleden op 86-jarige leeftijd. Hij was bekend als sportarts en politicus, maar hij zal vooral ook herinnerd worden voor zijn jarenlange inzet voor de Oostendse daklozen. Hij stichtte na zijn pensioen als arts een daklozenopvang. In 2016 droeg hij de opvang op 83-jarige leeftijd over aan het Sociaal Huis.

Dokter Daniëls bouwde een indrukwekkende carrière uit. Hij heeft destijds naam gemaakt als sportarts. Zo was hij begeleidend sportarts voor de Belgische atleten op de Olympische Spelen van Munchen (1972), Montreal (1976) en Los Angeles (1984), maar ook tijdens internationale Europese en wereldkampioenschappen, én als bondarts bij de Koninklijke Belgische Wielerbond, KVO en Sunair Basketbalclub. Daniëls was ook jarenlang politiek actief bij de CVP en was ook schepen.

In 1998 ging hij op zijn 65ste met pensioen. Als arts dan toch, want vier jaar later zorgde een toevallige ontmoeting ervoor dat hij zijn ogen niet kon sluiten voor een schrijnend probleem rond daklozen in de stad. Hij kocht een caravan om een onderdak te bieden aan daklozen. Van de caravans ging het na drie jaar kort naar een boot tot een bouwpromotor een oplossing bood in een leegstaand pand. Daar kon de daklozenwerking 7 jaar blijven. In 2016 nam het Sociaal Huis de werking over en kon Daniëls echt op pensioen gaan op zijn 83ste.

Gerard Daniëls kreeg eind 2018 nog de prijs Cultuurraad. Hij werd geprezen voor zijn niet aflatende inzet voor de Oostendse cultuurwereld. Onder meer door het redden van diverse beeldhouwwerken en monumenten, het stichten van de Mariakerkse Cultuurkring Obekin en het zinvol bijeenbrengen, organiseren en begeesteren van de jeugd in de Non Stop-club.