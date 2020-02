Dit is wat het vernieuwde Ensorhuis vanaf mei in petto heeft Timmy Van Assche

22 februari 2020

00u28 0 Oostende Op dinsdag 19 mei openen het vernieuwde James Ensorhuis en het gloednieuwe interactief belevingscentrum officieel de deuren. Daarnaast staat er een veelzijdig programma in de startblokken dat Ensor in al zijn facetten belicht. Er komen zelfs evenementen met een vleugje Ensor en samenwerkingen met restaurants, hotels en winkels.

Het museum in de Vlaanderenstraat 25 bestaat uit het oorspronkelijk huis van James Ensor en een gloednieuw interactief belevingscentrum in het aanpalende pand. “Bezoekers ontvangen een audiogids, beschikbaar in vijf talen, om mee op ontdekkingstocht te gaan. Elke belevingsruimte is toegespitst op een apart thema. Aan de straatzijde is er ook een expositie-ruimte met wisselende tentoonstellingen rond Ensor”, zo laat Toerisme Oostende al weten. “De eerste tentoonstelling ‘Ensor en de Zee’ verkent de hechte link tussen Ensor en zijn geboortestad.”

Interactief belevingscentrum

De toevoeging van het interactieve gedeelte zorgt niet enkel voor een grotere capaciteit en betere toegankelijkheid, maar geeft bezoekers extra inzicht in de complexe leefwereld van Ensor. “Zo kun je het kunstwerk ‘De Baden van Oostende’ tot leven wekken wanneer je de interactieve wand aanraakt. Bezoekers kunnen ook aan ‘speed painting’ doen, waarbij ze met technologie zélf een schilderij van Ensor moeten afwerken in maximum één minuut.” Verder kun je met ‘3D viewers’ ontdekken hoe de omliggende straten eruit zagen in de periode van de Belle Epoque. Naast de klassieke audio tour is er ook een familietour met een iets speelsere toon en karakter. “Gust, de kamerknecht van Ensor, neemt je mee op avontuur, vertelt grappige anekdotes en geeft kleine doe-opdrachten.”

Ensor als gids

Samen met de (her)opening van het Ensorhuis en het belevingscentrum komt er ook een nieuwe interactieve wandeling. Dankzij een mobiele applicatie kunnen gebruikers nu zélf Ensor vergezellen op een wandeling door zijn thuisstad. “Onderweg vertelt hij niet enkel over zichzelf, maar ook over zijn vrienden en de rijke geschiedenis van Oostende. De tocht start en eindigt aan het Ensorhuis en loodst je langs achttien plaatsen. Voor elke plek werd uniek audio- en visueel materiaal gemaakt”, benadrukt Toerisme Oostende. De audio werd ingesproken door acteur en rasverteller Wim Opbrouck, die in de huid van Ensor kruipt. De app is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans, en is gratis te downloaden in de app store. Je betaalt éénmalig 5 euro om de volledige wandeling te ontgrendelen. Bij een bezoek aan het Ensorhuis krijg je de wandeling gratis.

Openingsuren en inkom

Oostende zit al volop te popelen om de grootmeester op het grote publiek los te laten. Zelfs de openingsuren van het museum zijn al bekend: elke dag kan je een bezoek brengen tussen 10 en 18 uur. Op maandag is het museum gesloten, net als op 1 januari en 25 december, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen. Ook de toegangsprijzen zijn bekend. Van dinsdag tot en met donderdag zal je 10 euro betalen, van vrijdag tot en met zondag en tijdens schoolvakanties en feestdagen betaal je 12 euro. Jongeren tussen 6 en 14 jaar betalen 6 euro, groepen van meer dan tien personen tellen 8 euro per persoon neer. Kinderen onder de 6 jaar mogen gratis binnen.