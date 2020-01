Dit is de nieuwe kalender van het Oostends Loopcriterium Timmy Van Assche

26 januari 2020

00u27 0 Oostende Al meer dan dertig jaar is het Loopcriterium van Oostende een vaste waarde op de stedelijke sportkalender. Zowel de geoefende loper als recreant komt aan zijn en haar trekken tijdens één van de dertien loopwedstrijden in en door de stad. Een overzicht.

Het Loopcriterium brengt de deelnemers langs de mooiste plekjes van Oostende, zoals het Maria-Hendrikapark, de Keignaert, de Spuikom en sportpark De Schorre. Op zaterdag 1 februari vindt de eerste wedstrijd plaats met de Corrida van 't Sas-Slijkens. Dan is het even wachten tot 28 maart met de Schorreloop, maar volgen de wedstrijden elkaar snel op met de wijkloop Hazegras (11 april), Massajogging De Olifant (25 april), de Kiwi Run (9 mei) en Keignaertloop (22 mei). De zomermaanden worden gekleurd met de Vuurtorenloop (12 juni), Dwars door Ter Zee (19 juni), Konterdamloop (3 juli), Dwars door Mariakerke (7 augustus) en de Hermesloop (28 augustus). Het criterium wordt afgesloten met de loop Rond de Nieuwe Koerswijk (9 september) en Dwars door het Westerkwartier (18 september).

Iedereen kan deelnemen, ongeacht leeftijd of niveau. Wie het liever rustig aan doet, kan op elke loop kiezen voor de joggingafstand. Als je in 2020 aan tenminste 9 lopen deelneemt, word je opgenomen in het eindklassement van het Oostends Loopcriterium 2020. Hieraan zijn leuke prijzen verbonden. Het Oostends Loopcriterium is een organisatie van de vzw Sportpromotie Oostende in samenwerking met het stadsbestuur. Alle praktische info: www.loopcriterium.be.