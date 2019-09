Discussie over wel of niet op het knopje duwen zorgt voor relletje in de Oostendse politiek. “We worden monddood gemaakt” Leen Belpaeme

24 september 2019

17u37 0 Oostende Sp.a organiseerde dinsdagmorgen een persconferentie om toe te lichten waarom ze maandagavond de gemeenteraad hebben verlaten. Fractieleider John Crombez is niet van plan om klacht in te dienen, al is de partij er wel van overtuigd dat er een fout werd gemaakt. “Het is geen toeval dat we net op de budgetwijziging zogezegd te laat hebben geduwd. We mochten gewoon geen kritische vragen stellen want ze kunnen niet antwoorden.”

John Crombez en zijn partijgenoten van sp.a – stadsmakers hebben de gemeenteraad van maandagavond duidelijk nog niet verteerd. Ze verlieten toen de zaal toen Nancy Bourgoignie niet meer mocht tussenkomen op een punt omdat ze volgens de gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt te laat op het knopje duwde. Volgens Sp.a klopt dit niet, ze klagen het gebrek aan democratische inspraak aan. Zo startte de avond al met een discussie over het budget van het OCMW. “Daarbij werd er geen enkel concreet antwoord gegeven op de vragen die we hadden. Het gaat over een bedrag van een kwart miljoen euro, maar de burgemeester kon niet zeggen waar die naartoe was. Bovendien is het vreemd dat de bevoegde schepen zelfs nooit aan bod is gekomen”, zegt Crombez. Vanuit het kabinet van Bart Tommelein werd in de loop van dinsdag echter wel al een mail verstuurd met een technische toelichting rond de vragen.

Crombez heeft zware woorden voor het stadsbestuur. “Ze proberen ons monddood te maken. We gaan zorgen dat het grote onrecht dat ze hier stichten naar de oppervlakte komt en we gaan dat niet met rust laten.”