Dirk Metsu schrijft een boeiende stadsgids doorspekt met verhalen over Oostende Leen Belpaeme

16 juli 2019

18u49 0 Oostende Oostendenaar Dirk Metsu werkte de voorbije vijf jaar in zijn vrije tijd aan een stadsgids voor Oostende. Je vindt er niet enkel de bezienswaardigheden, maar ook de geschiedenis van de stad en leuke verhalen. “Ik hoop dat ook Oostendenaars er iets aan hebben.”

Vijf jaar geleden hoorde Dirk Metsu in een boekhandel hoe een toerist aan de winkelier vroeg of ze een gids hadden over Oostende. “Ze moesten toegeven dat dat eigenlijk niet bestond voor Oostende. Zo ontstond het idee om zelf aan de slag te gaan. In het begin was het idee om een beperkte gids met foto’s uit te brengen. Ik begon informatie op te zoeken en plots was ik een jaar verder. Na vijf jaar had ik een pak materiaal en moest ik keuzes maken”, blikt de Oostendenaar terug. Hij vond geen uitgever maar waagde toch de sprong om het boek in eigen beheer uit te brengen. “Ik ben zeker dat er een publiek is die geïnteresseerd is om te weten wat ze allemaal kunnen bezoeken in de stad en die geïnteresseerd zijn in de historische achtergrond van de stad. Ik wilde met deze uitgave tegemoet komen aan de vele bezoekers maar ook Oostendenaars die in de boekhandel op zoek gaan naar een compacte cultuur-historische gids over Oostende.”

Het boek opent met de 10 hoogtepunten van de stad. Daarna volgen een 40-tal andere bezienswaardigheden. De geschiedenis van de stad wordt geïllustreerd met kaartjes, prenten en fotomateriaal. Er is ook aandacht voor de Oostendse kunstschilders en de rol van Oostende in de literatuur, de verschillende stadswijken en deelgemeenten. “Ik heb ook drie wandelingen uitgewerkt, die de lezer langs de bezienswaardigheden brengen en mooie plekjes in de stad. Ik heb nog een opleiding als reisleider gevolgd, maar ik heb daar nooit iets mee gedaan. Nu komt het toch nog van pas. Ik vind het leuk om mensen te verwonderen en hen iets mee te geven. Er zitten leuke verhalen in, zoals het vliegtuigongeval in Oostende waarbij de zus van prins Philip, de man van Queen Elisabeth is omgekomen.” Wie extra foto’s van vroeger wil bekijken krijgt tips mee van de auteur. “De kadertjes verwijzen naar foto’s, kaarten en oude prenten op www.beeldbankkusterfgoed.be. Ik hoop zo een steentje te kunnen bijdragen aan de bekendheid van het grote publiek met deze schitterende beeldbank.”

Metsu is historicus van opleiding en al 20 jaar algemeen secretaris bij Recread, de campingfederatie. “Op deze manier deed ik eens iets anders. Je hebt mensen die sporten of dansen. Ik zit liever tussen de boeken. Het heeft uiteindelijk 5 jaar geduurd om het boek te maken omdat ik alles in mijn vrije tijd heb gedaan. Ik denk dat mijn vrouw wel blij is dat het nu af is”, lacht Dirk.

“OOSTENDE, een stadsgids” telt 294 pagina’s en kost 22 euro. Het is vanaf dit weekend te koop bij Standaard Boekhandel (Vlaanderenstraat) ,Corman (Wittenonnenstraat) en aan de balie bij Toerisme Oostende (Monacoplein). Dirk Metsu haalt met zijn boek ook de Cultuurgids 2019 van het Davidsfonds waarin leden hun boekenkeuze kunnen selecteren.