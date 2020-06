Directie AZ Damiaan dankt personeel met 1.600 flessen champagne Leen Belpaeme

25 juni 2020

14u54 9 Oostende De Raad van Bestuur en de directie van AZ Damiaan schenken aan elke arts en medewerker van het ziekenhuis een welverdiende fles ‘Champagne Ostenders’. In totaal worden de komende dagen 1.600 flessen verdeeld.

Uitzonderlijke verwezenlijkingen verdienen een bijzondere attentie. Zaterdag 28 maart stond met stip in de agenda genoteerd, want dan zouden ze in Damiaan naar jaarlijkse traditie samen klinken en feest vieren tijdens het personeelsfeest.

“Helaas zagen we enkele weken voordien deze avond in het water vallen. In plaats van onze galajurk of ons mooiste hemd te mogen aantrekken, hesen sommigen van ons zich in loodzware en snikhete beschermpakken, namen bepaalde collega’s andere functies aan en kwamen nog anderen in een volledig nieuw team terecht. Flexibiliteit en wendbaarheid werden de norm. De bevolking steunde ons, maar rekende weliswaar ook op ons. Ondanks de hindernissen en uitdagingen zagen we onze medewerkers schitteren als zorghelden. En dat wordt door de Raad van Bestuur en directie bijzonder geapprecieerd”, licht Kevin Mollet, stafmedewerker PR & Communicatie, toe.

Een personeelsfeest organiseren, is momenteel niet mogelijk. “We vinden dit bijzonder jammer, want net nu verdienen onze zorghelden meer dan ooit om gevierd te worden. Omdat zij allen samen zo sprankelden in deze moeilijke tijden, schenken het bestuur en de directie hen een fles ‘Champagne Ostenders’, geselecteerd in samenwerking met wijnhandel Werco Wines uit Oostende.”