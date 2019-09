Directeur Filmfestival Oostende klaar voor opening:

“Het hoogtepunt? Dat wordt uitreiking lifetime achievement award aan Jan Decleir” Leen Belpaeme

06 september 2019

11u57 4 Oostende De rode loper ligt klaar, aan Kinepolis Oostende én aan het Kursaal van Oostende om de 13de editie van het Filmfestival Oostende vrijdagavond af te trappen. Ook directeur Peter Craeymeersch en de ploeg van een 100-tal medewerkers en vrijwilligers weten wat hun te doen staat.

Het Filmfestival Oostende groeit elk jaar verder en ook dit jaar is er een indrukwekkend programma met 65 premières, 90 films en heel wat talent dat present tekent tijdens het festival. Directeur Peter Craeymeersch blijft er weliswaar rustig onder net voor de start. “Het is ondertussen al de 13de keer. We evalueren elke editie en sturen bij waar nodig. Iedereen weet wat te doen en de draaiboeken liggen klaar. Ik heb altijd een beetje gezonde stress. Er kan altijd iets mislopen en het is een strak schema, maar we zijn er klaar voor. Vooral het eerste weekend is druk met heel wat talent dat langskomt”, vertelt Craeymeersch. Voor de directeur zijn er elke dag wel hoogtepunten om naar uit te kijken. “Het is altijd spannend om te zien hoe het programma, waar je een gans jaar naartoe werkt, onthaald wordt. Ik vind het altijd leuk om het enthousiasme van het publiek te zien. Ik kijk er naar uit om mensen terug te zien die je af en toe ziet, maar ook de lifetime achievement award voor Jan Decleir en de komst van Monica Bellucci zijn uiteraard iets om naar uit te kijken.”

Veel premières

Het Filmfestival pakt tijdens de 13de editie uit met een sterk programma. “We hebben nog nooit zoveel premières gehad als dit jaar. We zijn dan ook vrij zeker van onze programmatie. We hebben met Look de beste competitie ooit. We hebben zowat alle winnaars uit Cannes. Bij de Taste of Europe-competitie kan je dan weer heel wat films terugvinden die niet in België vertoond worden.” Master Lynn Van Royen schoof dit jaar het thema Leading Ladies naar voren. Dat is ook duidelijk te merken in de selectie. Er worden niet enkel films gebracht die gaan over vrouwen, maar ook vrouwelijke regisseurs en actrices zijn sterk vertegenwoordigd.

Familiedag

Helemaal nieuw dit jaar is de familiedag op zondag 8 september. Tiktak zal hier vertoond worden voor de allerkleinsten. Voor iets oudere kinderen zijn er afleveringen van Vos en Haas. In de namiddag staan avant-premières van Pachamama en Binky Bill de film op het programma. De tieners kunnen afsluiten met de D5R fandag in aanwezigheid van de cast.

Vlaams talent

Het Filmfestival van Oostende focust van bij de start ook op Vlaams talent. Er zijn heel wat Vlaamse producties van The best of Dorien B, Bastaard, Sinner tot Retrospekt van Esther Rots met Lien Wildemeersch en Circé Lethem. Er zijn dit jaar ook opnieuw heel wat series met onder meer Grenslanders en het tweede seizoen van Callboys met achteraf een Callboys party. Alle info en tickets via www.filmfestivaloostende.be.