Digitale opendeurdag bij Opvangcentrum Vogels & Wilde Dieren: “Zo kunnen we toch een blik achter de schermen gunnen” Timmy Van Assche

30 september 2020

18u03 14 Oostende Het Opvangcentrum Vogels & Wilde Dieren in Oostende organiseert op zondag 4 oktober een digitale opendeurdag. Die is hoognodig, want de coronacrisis hakte er ook bij het centrum hard in.

Eerder werd de jaarlijkse opendeur van augustus afgelast. “Maar we willen de mensen toch een blik achter de schermen gunnen”, zegt directeur Claude Velter. “Voor het eerst in ons 35-jarig bestaan organiseren we een digitale opendeurdag. Een aantal unieke video’s verschijnt die speciale dag in primeur op onze website, het YouTube-kanaal en de Facebookpagina. We tonen in detail het voederen van jonge zoogdieren, hoe een intake van een nieuw dier gebeurt, de vrijlating van heel wat jonge meeuwen en nog veel meer.”

We koppelen deze digitale opendeur aan een stuk fondsenwerving. Door de coronacrisis zijn we heel wat inkomsten misgelopen Claude Velter, directeur Opvangcentrum Vogels & Wilde Dieren

“We koppelen deze digitale opendeur aan een stuk fondsenwerving”, vervolgt Velter. “Het Opvangcentrum kreeg te maken met een groot verlies aan inkomsten na een maandenlange sluiting van onze Groene Winkel, het afgelasten van alle rondleidingen en (buitenlandse) cursussen en het niet doorgaan van verkoopstanden zoals op Oostende voor Anker. We verkopen op 4 oktober een virtuele kop koffie en stuk taart in onze webwinkel, organiseren een wedstrijd met als prijs drie ‘rondleidingen deluxe’ en moedigen zoveel mogelijk mensen aan een duit in het zakje te doen voor de verzorging van de meer dan 600 dieren die momenteel in opvang zijn.”

Jaarlijks 5.000 dieren

Als streefdoel zet het centrum en zijn team een som van 5.000 euro voorop - een knipoog naar de 5.000 dieren die er jaarlijks worden binnengebracht. “Het geld gaat rechtstreeks naar de verzorging, voeding en medicatie van de dieren in opvang.”

Op naar 2020 leden

Tot slot roept het Opvangcentrum op tot extra leden. “We stelden begin januari een symbolisch doel voorop: de steun van 2020 leden in 2020", zegt Sarah Defoort, verantwoordelijke ledenwerving. “We mochten sinds 1 januari al 1.500 leden verwelkomen. We hopen het symbolische aantal van 2020 leden te bereiken voor eind december.”

Steunen kan via een lidmaatschap (7,5 euro), gift (via rekeningnummer BE12 9791 6853 6592), online aankopen via Trooper (www.trooper.be/vocoostende) of op de webshop (www.vogelopvangcentrum.be/winkel).

Het Opvangcentrum zelf vind je aan de Nieuwpoortsesteenweg 642 in Oostende.