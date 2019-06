Dievenduo opgepakt in Kapellestraat ondanks vlucht Bart Boterman

21 juni 2019

17u34 0 Oostende Twee Luikenaars, een 25-jarige man en een minderjarige, zijn donderdagnamiddag door de politie opgepakt na twee winkeldiefstallen in de Kapellestraat in Oostende. Ze probeerden tevergeefs te vluchten.

In een lederwarenzaak gingen ze iets na 14 uur aan de haal met twee handtassen en konden ze vluchten. De kassierster belde nog de politie. Rond 15 uur gingen ze elders in de Kapellestraat aan de haal met kledij. Ook toen werden ze betrapt en sloegen ze op de vlucht, maar de politie kon hen alsnog inrekenen. Beiden brachten een nachtje door in de cel. Volgens het parket van Brugge is de 25-jarige geen onbekende voor het gerecht. “De meerderjarige verdachte bleek in zijn eigen streek gekend voor tal van gelijkaardige feiten en werd er ook al voor veroordeeld. Na verhoor mocht hij beschikken, maar de man zal zich binnenkort wel voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor die twee winkeldiefstallen”, aldus het parket. De minderjarige moet zich mogelijks voor de jeugdrechter verantwoorden.