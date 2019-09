Dievenbende viseert nieuwe verkaveling Duinen in Mariakerke: tientallen keukentoestellen en verwarmingsinstallaties gestolen Bart Boterman en Joyce Mesdag

18 september 2019

12u50 15 Oostende Een dievenbende heeft dinsdagnacht zwaar toegeslagen op de nieuwe verkaveling Duinen in Mariakerke bij Oostende, waar zo’n 86 nieuwbouwwoningen worden opgetrokken. Tientallen keukentoestellen en verwarmingsinstallaties werden afgekoppeld en ontvreemd. Onder meer de firma’s De Preter uit Oostende en Goossens Keukens uit Oostkamp zijn voor tienduizenden euro’s getroffen.

Acht woningen aan de westelijke kant van de verkaveling, tegenover de luchthaven, zijn haast volledig afgewerkt en de bewoners trekken er binnenkort in. De meeste keukens en sanitaire voorzieningen zijn er al geïnstalleerd. Het waren echter die woningen die de dieven dinsdagnacht viseerden.

“Onze technici kwamen ’s morgens om half zeven aan en stelden vast dat de ingebouwde ovens, microgolfovens en kookplaten uit de kasten en keukentabletten gesleurd zijn. Daar zaten best dure exemplaren tussen. Ook de toestellen die klaar stonden voor installatie zijn verdwenen. Ons personeel is terug moeten keren bij gebrek aan materiaal. Momenteel ramen we de schade al op 30.000 euro, een grote financiële domper”, getuigt Maxim Goossens, zaakvoerder van Goossens Keukens uit Oostkamp. “Het is bovendien niet zeker dat de verzekeraar deze diefstal dekt. Intussen moeten de huizen tijdig klaar raken want ze worden bijna opgeleverd. Daarnaast is er ook schade aan de keukens door het demonteren”, aldus Maxim Goossens.

Professionals

Bij de firma De Preter uit Oostende, die instaat voor de sanitaire voorzieningen, hetzelfde verhaal. “De verwarmingsketels uit de acht huizen zijn minutieus verwijderd. Het water en de gas waren zelfs al aangesloten, maar er is geen spatje water achtergelaten. Het waren zeker professionals, anders kan je dit niet zomaar demonteren. Ook de thermostaten zijn verdwenen. Er is inmiddels een verzekeringsdossier opgestart en we kijken of dit gedekt is”, getuigt zaakvoerder Stijn De Preter.

Politioneel onderzoek

De politie ging ter plaatse voor de vaststellingen. “In totaal zijn een zeventigtal toestellen gestolen en zijn meerdere firma’s het slachtoffer geworden. Het onderzoek, onder meer op basis van camerabeelden, is volop bezig”, reageert commissaris Kris Allary van de politie van Oostende.