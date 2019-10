Dieven viseren opnieuw kelders van appartementsgebouwen Bart Boterman

08 oktober 2019

18u36 0 Oostende In Oostende worden de jongste maanden en weken opnieuw kelders van appartementsgebouwen geviseerd door dieven. In de Torhoutsesteenweg was het maandagnacht van dat.

In de meeste gevallen worden drankvoorraden of bruikbare spullen geplunderd. Dit keer kwamen de dieven van een kale reis terug. Volgens de politie bleken vier opbergruimtes in een gemeenschappelijke kelder opengebroken, maar werd niets gestolen. Afgelopen weekend werd nog ingebroken in de kelders van een gebouw in de Gulden Sporenlaan. Het is aan te raden om er geen waardevolle spullen achter te laten in gemeenschappelijk kelders.