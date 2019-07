Dieven van ‘lachend kakske’ in Oostende verraden zichzelf op Instagram, politie is hen op het spoor Bart Boterman

02 juli 2019

14u37 72 Oostende De dieven van het ‘lachend kakske’ op het strand van Oostende zijn zo achteloos geweest om zichzelf te verraden op Instagram. Het gaat om enkele jongeren uit het Leuvense die er maandagnacht niet beter op vonden om de paal uit te trekken en mee te nemen. De politie van Oostende was al bezig met camerabeelden op de zeedijk te bekijken, maar dat blijkt nu overbodig.

Het ‘lachend kakske’ bleek dinsdagmorgen plots verdwenen. Dat amper vijf dagen nadat burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) zijn drie nieuwe oriëntatiepalen met emoji’s - zeemoji’s gedoopt - voorstelde. Een exemplaar kost liefst 3.500 euro. Het ging om een proefproject naast de bestaande verdwaalpalen die dertig jaar geleden in het leven werden geroepen om ouders en kinderen elkaar te laten terugvinden. “We willen ons verplaatsen naar de leefwereld van de kinderen en actueler zijn. Er is veel veranderd in vergelijking met 30 jaar geleden. Je merkt al onmiddellijk dat de kinderen er beter op letten”, klonk het vorige week.

Maar de emoji’s trokken blijkbaar niet enkel de aandacht van verdwaalde kinderen. Enkele Leuvense jongeren zijn er maandagnacht namelijk mee aan de haal gegaan, bleek op Instagram. Eerder had de burgemeester al klacht laten indienen bij de politie, die de camerabeelden van op de zeedijk zou bekijken om te zien wie ermee aan de haal ging. Maar dat lijkt inmiddels niet meer nodig. Een van de verantwoordelijke jongeren plaatste nogal achteloos verschillende foto’s op zijn story op Instagram. Op de beelden is te zien hoe ze het ‘lachend kakske’ uit het voetstuk sleuren. Ze namen de verdwaalpaal mee naar een appartement, waar ze op dat moment al hevig aan het drinken waren, is te zien aan het leeggoed op de tafels. Inmiddels zijn de beelden van het internet gehaald.

Een alerte gebruikster van Instagram nam er echter screenshots van en speelde die door naar de politie. Burgemeester Bart Tommelein bevestigt intussen dat de politie de dieven op het spoor is.