Dieven stelen twee nachten op rij eten en drank bij strandbar Bondi Beach Siebe De Voogt

30 augustus 2020

16u46 10 Oostende Strandbar Bondi Beach in Oostende heeft twee nachten op rij ongewenst bezoek gekregen. Dieven maakten telkens wat drank en eten buit. “Vanaf nu zullen we weer een nachtwaker inschakelen”, waarschuwt uitbaatster Melanie Annys.

De diefstallen vonden afgelopen donderdag- en vrijdagnacht plaats. Op camerabeelden is te zien hoe enkele jongemannen buiten aan de strandbar eten en drank stelen. “Binnen geraakten ze niet”, vertelt Melanie. “Door de inbraken van de voorbije jaren hebben we onze bar immers zwaar beveiligd. Grote schade hebben we dan ook niet. De daders namen enkele bakken Desperado’s mee en wat eten uit een frigo die buitenstond.”

Afgelopen woensdag nog kreeg Bondi Beach het hard te verduren door storm Francis. De sterke wind zorgde voor enkele duizenden euro’s schade. “De diefstallen konden we dus missen als kiespijn. Hoewel de schade meevalt, is dit allesbehalve leuk om mee te maken. Vanaf nu zullen we dan ook opnieuw beginnen werken met een nachtwaker.” De politie van Oostende is intussen een onderzoek gestart naar de diefstallen.