Dieven stelen koffiezetapparaat en pleistermachine van bouwwerf Mathias Mariën

02 november 2019

17u22 0 Oostende Dieven hebben in Oostende tweemaal toegeslagen op een bouwwerf. De politie is een onderzoek gestart.

Even na 9 uur zaterdagochtend stelden de werfverantwoordelijken langs de Alfons Pieterslaan vast dat er was ingebroken in de werfkeet. De buit bleef weliswaar beperkt tot ... een koffiezetapparaat. Kort na de middag kreeg de politie een tweede melding van een gelijkaardige inbraak, deze keer langs de Ganzestraat. Daar werd een pleistermachine gestolen.