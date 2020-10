Dieven aan de haal met elektrische step van zaakvoerder FERM-kledingwinkels: “Pas een week geleden gekocht”

Oostende

In kledingwinkel FERM in de Vlaanderenstraat in Oostende hebben twee jongeren donderdag rond 11.30 uur een elektrische step gestolen. Het gaat om de tweewieler van zaakvoerder Koenraad Vandenabeele. “Na de diefstal van een retrofiets word ik nu weer bestolen. Ik ben het stilaan beu.”