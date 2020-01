Dievegge steelt meer dan 1.000 euro aan elektronica met omgebouwde handtas Siebe De Voogt

07 januari 2020

14u07 0 Oostende Een 42-jarige Française hangt een jaar cel boven het hoofd voor drie winkeldiefstallen bij MediaMarkt. J.T. stal meer dan 1.000 euro aan elektronica in de filialen van Oostende, Roeselare en Oostakker. Ze gebruikte daarvoor een handtas, die omgebouwd was tot dieventas.

J.D. werd op 6 augustus op heterdaad betrapt, toen ze wilde toeslaan in de MediaMarkt van Oostende. De vrouw probeerde zonder te betalen de kassa te passeren met een iPod Touch ter waarde van 239 euro en smartphone ter waarde van 649 euro. “De beklaagde had een tot dieventas omgebouwde handtas bij”, stelde de procureur dinsdagmorgen. “Ze zakte speciaal uit Rijsel af naar ons land om kleine elektronica te stelen met een hoge waarde. Haar gezin zat naar eigen zeggen in financiële mogelijkheden.” Het parket vorderde een jaar effectieve gevangenisstraf voor de Française. De vrouw zit nog steeds in voorhechtenis. “Al vijf maanden”, pleitte haar advocaat. “Dat is een zwaar gegeven. Mijn cliënte heeft nog een blanco strafblad. Ik vraag een straf met uitstel.” Uitspraak op 4 februari.