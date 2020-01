Dierenasiel Het Blauwe Kruis in diepe rouw: alom geliefde mascotte Graff overleden op oudejaarsdag Timmy Van Assche

01 januari 2020

15u05 11 Oostende Dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust heeft 2019 in treurnis moeten afsluiten. De Duitse herder Graff, die zowel het uithangbord, mascotte en waakhond van het asiel was, is niet meer. De trouwe viervoeter kampte met een uitgezaaide tumor. “De verslagenheid bij alle medewerkers is groot”, zegt asielvoorzitter Fabrice Goffin.

Iedereen die wel eens in het Maria Hendrikapark wandelde, fietste of het dierenasiel bezocht, kent de Duitse herder die fier aan de ingang van Het Blauwe Kruis zat. “Zeven jaar geleden werd Graff ter adoptie ons asiel binnengebracht. Maar wonderwel vond hij bij ons goed zijn draai. Het leek ons ook een goed idee om zelf een hond te hebben. Enerzijds beschikken we niet over hoogtechnologische veiligheidstoestellen om ons asiel te bewaken. Zo hield Graff steeds een oogje in het zeil. Anderzijds groeide hij uit tot ons uithangbord en onze mascotte. Iedereen die hem passeerde, kon hem koekjes toestoppen”, zegt Fabrice Goffin, voorzitter van het dierenasiel.

Tumor

Maar het jaareinde bracht slecht nieuws. De medewerkers vermoedden een maagkanteling bij Graff, een levensbedreigende situatie voor een hond. Bij de dierenarts bracht een röntgenfoto een opgezette maag, maar ook een uitgezaaide tumor in de buik aan het licht. Ook de darmen en slokdarm van Graff waren er slecht aan toe. In de voormiddag is hij zachtjes ingeslapen, de Duitse herder was meer dan 12 jaar. “De verslagenheid bij alle medewerkers is enorm”, zucht Goffin. “Zijn overlijden brengt een grote leegte teweeg, net omdat de hond zoveel voor ons betekende. Graff - en bij uitbreiding alle Duitse herders - stond gekend voor zijn ijzersterke karakter en intelligentie. Als medewerkers met hem gingen wandelen, kreeg hij steeds een muilkorf om. Maar op oudejaarsdag stapte hij zonder korf in de wagen richting de dierenarts. Alsof hij wist wat er zou gebeuren. We hebben afscheid genomen van een prachtdier.”

Nieuwbouw

2019 was voor Het Blauwe Kruis een bewogen jaar. “Gemiddeld vangen we vierhonderd katten en tweehonderd honden per jaar op. Daar zaten we dit jaar ver boven. Zo was er een permanente bezetting van zestig tot tachtig katten in ons asiel en nog eens veertig honden. Er waren soms schrijnende verhalen bij, zoals een Franse bulldog die vastgebonden aan het hek van het asiel werd achtergelaten.” In 2020 hoopt het dierenasiel op positiever nieuws, zoals het indienen van de bouwaanvraag voor een nieuwbouw.