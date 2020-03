Dienst Jeugd verhuist naar het Stadhuis Oostende en is even gesloten Leen Belpaeme

10 maart 2020

10u12 0 Oostende Op donderdag 12 maart sluit de dienst Jeugd haar deuren in ‘t Bosjoenk. Vanaf maandag 23 maart kan je opnieuw bij hen terecht op de eerste verdieping in het Stadhuis.

De dienst Jeugd is vanaf 23 maart te vinden in het Stadhuis. Tot nu toe zat de dienst op de site van het Bosjoenk waar ook heel wat jeugdverenigingen en de jeugdraad hun lokalen hebben. Ze nemen nu hun intrek in de burelen die tot voor kort gebruikt werden door de politie. De verhuis is vooral belangrijk om weten voor ouders die dagkaarten willen afhalen voor de speelpleinwerking. In de aanloop naar de paasvakantie worden voor de laatste keer dagkaarten verkocht. Een kind dat deelneemt, moet elke dag een ingevulde dagkaart afgeven aan de animatoren. Voor de aankoop van die dagkaarten kan je vanaf maandag 23 maart terecht op de eerste verdieping van het Stadhuis. Tijdens de sluitingsperiode kan je ook steeds terecht bij het UiTloket in CC De Grote Post, van maandag tot zaterdag (telkens van 14.00 tot 18.00 uur). Om deel te nemen aan de speelpleinwerking, heeft je kind ook een UiTPAS nodig. Die is gratis te verkrijgen bij de dienst Jeugd, het UiTloket en de Ontmoetingscentra.

De stad wil het systeem in de toekomst digitaal laten verlopen. Vanaf de zomervakantie wordt er een nieuw digitaal systeem ingevoerd voor inschrijving en reservatie. De dagkaarten zijn dan niet meer nodig. Meer info volgt binnenkort op www.oostende.be/speelpleinwerking.

De polyvalente zaal van ‘t Bosjoenk kan je nog steeds reserveren via de dienst Jeugd. De Speel-o-theek, de Jeugdraad, Zeescouts 2de FOS, KSA Meeuwennest en vereniging Old Worlde vind je nog steeds in de chalets aan ‘t Bosjoenk.