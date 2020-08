Diefstal van buitenboordmotoren wordt plaag: “Daders laten eerst ‘oude’ motor zinken in het water. Wie dan een nieuwe koopt, ziet die gestolen” Bart Boterman

06 augustus 2020

15u36 4 Oostende De federatie van de Vlaamse watersportclubs waarschuwt voor diefstal van buitenboordmotoren. “Het begint een echte plaag te worden", zegt Steven Pillen van Wind en Watersport Vlaanderen vzw. Maandagnacht werden nog twee buitenboordmotoren gestolen bij surfclub Inside aan de Spuikom in Oostende. Ook Zeil- en Surfclub Het Gavermeer in Harelbeke kreeg recent ongewenst bezoek.

“Bij ons hebben ze de omheining doorgeknipt en zijn er twee buitenboordmotoren van Yamaha gestolen. Die worden voornamelijk gebruikt voor de bootjes van de monitoren tijdens de surfkampen, of als we moeten tussenkomen als het fout loopt bij de verhuur van surfmateriaal", zegt sportcoördinator Sam De Kryger van Inside in Oostende. Eén buitenboordmotor kost zo'n 2.600 euro.

Meerdere bendes

Volgens Steven Pillen van Wind en Watersport Vlaanderen vzw kreeg Zeil- en Surfclub Het Gavermeer in Harelbeke recent nog verkenners over de vloer. Er werd evenwel niets gestolen. “Op camerabeelden is te zien hoe ze ’s nachts een bootje nemen om zich zo naar de beveiligde steiger te begeven en aan motoren te voelen of die losstaan”, zegt hij.

“Voorts is er ook nog een buitenboordmotor gestolen aan de Braakman in Zeeland. “En ook een van de ploegen van onze federatie werd bestolen tijdens een trainingskamp in het noorden van Nederland. Het lijkt erop dat er dus meerdere bendes actief zijn. Even geleden werden onder meer in Mechelen ook al diefstallen gepleegd.”

Voor buitenland bestemd

De man vermoedt dat de gestolen buitenboordmotoren naar het buitenland worden geëxporteerd. “Hier kan je ze namelijk niet inschakelen, aangezien je het serienummer moet inschrijven. Van een installateur hoorden we trouwens dat er een nieuwe techniek is om gloednieuwe motoren te stelen. Men maakt ze los van de boot en laten ze ter plekke zinken. Wanneer de club een nieuwe motor koopt en installeert, wordt die kort daarna gestolen. Wees dus extra waakzaam”, voegt Steven Pillen nog toe.