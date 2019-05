Dief steelt auto tijdens twee minuten onoplettendheid: zes maanden cel Jelle Houwen

21 mei 2019

14u21 0 Oostende Amper twee minuten liet hij zijn auto onbewaakt achter, maar dat was al genoeg. Op 21 maart moest A.L. uit Oostende lijdzaam toezien hoe zijn Mazda 2 voor zijn ogen werd gestolen.

De man liet toen op een koude ochtend de motor van zijn wagen draaien op zijn oprit om die wat warm te laten lopen. Hij liep vlug nog even naar binnen en zag net nog hoe iemand met zijn Mazda wegreed. A.L. belde onmiddellijk de politie, die het signalement van de auto doorgaf. Al enkele uren later vonden ze de auto terug. De 45-jarige A.C. zat doodleuk achter het stuur en was er mee rond aan het rijden in het centrum. De man leek de diefstal een evidente zaak te vinden. Hij daagde dan ook niet op in de strafrechtbank en kreeg een nieuwe veroordeling op zijn zeven pagina’s tellend strafblad. A.L. kreeg 250 euro voor de kosten die hij moest maken om zijn auto opnieuw in te schrijven.