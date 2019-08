Dief op heterdaad betrapt bij inbraak in Bondi Beach Bar Siebe De Voogt

05 augustus 2019

18u03 0 Oostende De Bondi Beach Bar in Oostende is maandagmorgen opnieuw het slachtoffer geworden van een inbraak. De politie kon de dader ter plaatse in de boeien slaan.

Even voor 6.30 uur liep bij de Oostendse politie een inbraakalarm binnen vanuit de beachbar aan de Albert I-promenade. Een patrouille kon ter plaatse een 22-jarige Marokkaan in de boeien slaan. Hij had drank en kleingeld op zak uit Bondi Beach. De dief werd ter beschikking gesteld van het parket. De Brugse onderzoeksrechter zal dinsdagvoormiddag een beslissing nemen over zijn verdere aanhouding. Voor de Bondi Beach Bar was het al de vierde keer deze zomer dat ze inbrekers over de vloer kregen.