Dief glipt hotelreceptie binnen en steelt 850 euro Bart Boterman

02 juni 2019

19u27 0 Oostende Op de Groentemarkt in Oostende is Hotel Le Parisien vrijdagavond het slachtoffer geworden van een listige diefstal.

Rond 18.50 uur glipte een dief binnen in de receptie en ontvreemdde die drie zakjes met geld uit een kluis. Volgens de politie van Oostende was de receptioniste heel kort afwezig en was de kluis niet afgesloten. Dat had de dief kennelijk in de gaten. Hij kon in totaal zo’n 850 euro buit maken. De politie is een onderzoek gestart, onder meer op basis van camerabeelden.