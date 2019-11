Dief dringt binnen in appartement en steelt regenjassen en laarzen Bart Boterman

18u27 0 Oostende In de Koninginnelaan in Oostende is binnengedrongen en diefstal gepleegd in een appartement. Er werden drie regenjassen en een paar lederen laarzen gestolen.

De diefstal in het appartement, op de vijfde verdieping van een gebouw, voltrok zich tussen 4 en 6 november. Volgens de politie raakte de verdachte vermoedelijk binnen via de algemene toegangsdeur die niet goed afgesloten was. Er zijn voorlopig geen verdachten. De politie deed de nodige vaststellingen en voert een onderzoek. Vermoedelijk gaat het om een dakloze die op zoek was naar kledij.