Dief die bejaarde vrouw zou beroofd hebben met pepperspray, gaat voor vrijspraak Siebe De Voogt

10 augustus 2020

15u47 8 Oostende Een 31-jarige dief vraagt de vrijspraak voor het beroven van zeven bejaarde dames in Oostende en Knokke. Faical E. zou, samen met een kompaan, de slachtoffers op brutale wijze overvallen hebben. Bij één vrouw spoten de mannen zelfs pepperspray in haar ogen.

Zeven bejaarde vrouwen werden eind mei 2017 op brutale wijze overvallen in Oostende en Knokke. Bij één slachtoffer rukten de daders met een harde ruk een halsketting van rond haar nek. Een andere dame werd dan weer beroofd van haar Rolex-horloge. “Telkens bestond de buit uit juwelen, portefeuilles of een handtas”, stelde de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Enkele slachtoffers kwamen bij de overvallen ten val en raakten gewond. Eén vrouw werd zelfs met pepperspray in haar ogen gespoten.”

Vanuit Duitsland

Camerabeelden en telefonieonderzoek brachten het gerecht op het spoor van Faical E. (31), een gekende grijpdief, en Hamza R. (33). De twee mannen van Marokkaanse origine huurden ten tijde van de feiten een wagen in Duitsland en zakten volgens het parket speciaal naar de kust af om bejaarde vrouwen te overvallen. Hamza R. kreeg in november 37 maanden cel voor zijn betrokkenheid bij de overvallen. Zijn kompaan kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg bij verstek 4 jaar.

Recent kon Faical E. worden opgepakt in Duitsland. Hij werd opgesloten in een Belgische gevangenis en tekende daar verzet aan tegen z'n straf. Z'n advocaat Kris Vincke vroeg maandagmorgen de vrijspraak. “Mijn cliënt blijft de feiten ontkennen”, stelde hij. Vonnis op 14 augustus.