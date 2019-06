Dief (32) riskeert 44 maanden cel in beroep: “Een tevreden klant van justitie, hij blijft maar terugkomen” Jeffrey Dujardin

26 juni 2019

16u55 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar riskeert 44 maanden cel in beroep voor een tiental diefstallen. In eerste aanleg kreeg de man 37 maanden cel. Zijn advocaat hoopt op een lichtere straf.

De man stond terecht voor acht gewone diefstallen en twee diefstallen met geweld. Zo stal hij in een Kruidvat tien flessen douchegel en stal hij parfum uit een andere winkel. Daarnaast jatte hij ook enkele flessen champagne, Veuve Clicquot, en twee flessen Ricard. “Mijn cliënt is geen onbeschreven blad”, zei zijn advocaat in beroep die een lichtere straf vroeg. Dat werd ook bevestigd door procureur-generaal De Smet, “Hij is een tevreden klant van justitie, hijj blijft maar terugkeren. Dit kan niet blijven duren, ik vorder 44 maanden.” De man zelf verklaarde dat hij afgekickt was van de drugs en op de goede weg is. “Ik hoop een laatste kans te krijgen zodat ik mij kan bewijzen tegenover mezelf en mijn familie.” Het hof velt een oordeel op 25 september.