Diamanten oorkonde voor bekende slager Willy Deschildre Leen Belpaeme

29 november 2019

15u43 8 Oostende Willy Deschildre, 67 jaar, is een Oostendse ondernemer in hart en nieren. Dit jaar oefent hij officieel 50 jaar het beroep van slager uit. Voor deze speciale gelegenheid ontving hij de diamanten oorkonde van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid.

“Ik ben trots dat ik deze oorkonde in ontvangst mag nemen en ik hoop dat ik nog lang kan meehelpen in de zaak van mijn zoon, want vlees is en zal voor altijd mijn passie blijven”, zegt Willy Deschildre. In 1976 belandde Willy per toeval in Oostende en opende er samen met zijn vrouw slagerij Deschildre op de Torhoutsesteenweg. Al snel engageerde Willy zich in de toenmalige handelaarsbond en zetelde in het bestuur van 1979 tot en met 2004, waarvan hij 22 jaar de functie van voorzitter op zich nam. Over de jaren heen ontwikkelde Willy een grote passie voor Vlaamse streekproducten. Zo organiseerde hij al meerdere malen een streekproductmarkt die telkens veel volk lokt. Deze passie gaf hij al snel door aan zijn zoon die enkele jaren geleden zijn eigen handelszaak met streekproducten opende op het Maritiem Plein op de Oosteroever in Oostende. Willy helpt er nog dagelijks mee bij het maken van de ambachtelijke vleeswaren.