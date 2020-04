Deze zomer naar het strand van Oostende? Enkel met ‘strandpas’, zegt burgemeester Tommelein Leen Belpaeme

16 april 2020

Oostende Kustgemeenten zijn volop aan het nadenken over hoe ze de toeristen komende zomer zullen kunnen verwelkomen op een veilige manier. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) denkt erover na om een strandpas in te voeren waarmee inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten op het strand zouden kunnen genieten maar met de nodige afstand.

Er worden momenteel al enkele denkpistes uitgezet over hoe toerisme in eigen land deze zomer mogelijk kan gemaakt worden. In Oostende zegt burgemeester Bart Tommelein dat er kan gewerkt worden met een strandpas om recreatie mogelijk te maken. “Als we kijken naar vorige zomer dan zie je dat er toen al een grote massa naar het strand trok op warme zomerdagen. Als alle evenementen afgeschaft worden dan zal het ook niet mogelijk zijn om allemaal samen op het strand te zitten. Je moet de mensen dus op een gestructureerde manier naar het strand laten gaan en dat kan met een reservering of controle”, zegt Tommelein. De stad wil werken met afgebakende zones waar een maximum aantal mensen op zal toegelaten worden. “We kunnen hiervoor werken met een strandpas. Die kunnen uitgedeeld worden aan hotelgasten, maar ook aan tweedeverblijvers. Zij moeten kunnen terugkomen en het is dan ook belangrijk dat zij op het strand kunnen. We zullen prioriteiten moeten stellen over wie wanneer op het strand mag. Dagjestoeristen zullen wel nog welkom zijn, maar we kunnen ze niet allemaal tegelijk ontvangen. Hotelgasten, inwoners en tweedeverblijvers, die betalen wel belastingen.” Tommelein wil ook mensen met een strandcabine niet vergeten. “Deze mensen zullen hier naartoe kunnen komen, maar daar is de vraag hoeveel mensen hier zullen mogen samenkomen.”

Het strand zomaar afzetten en controleren is een moeilijke opgave vermits het over verschillende kilometers gaat. “Dit wordt inderdaad een grote uitdaging, maar als de andere keuze is dat niemand op het strand mag, dan brengt dat nog een grotere uitdaging met zich mee. Het zal veel energie en medewerking vragen van heel veel mensen, maar het is de enige manier om strandrecreatie coronaproof te organiseren. Er zal een strandpatrouilles moeten komen en ook andere medewerkers die dit in goede banen leiden. We hebben daar mensen voor die anders ingezet worden voor de evenementen.” De burgemeester wil hierover wel nog overleg plegen met de andere kustgemeenten of het haalbaar is.