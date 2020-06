Deze week tot 30 graden? Dan kan je in Oostende op deze terrassen volop genieten Leen Belpaeme

21 juni 2020

11u21 0 Oostende Zaterdag kregen we al een voorsmaakje van het mooie weer dat er volgende week aankomt. De terrassen liepen overal in de stad goed vol. Wij geven alvast waar je overal kan genieten van een hapje of een drankje in openlucht.

De stad Oostende gaf horecazaken de mogelijkheid om een uitbreiding van hun terras aan te vragen. Heel wat uitbaters gingen op dit aanbod in. Op het Wapenplein heb je traditioneel grote terrassen en veel plaats om iets te drinken. Zelfs met de uitbreiding van de meeste terrassen was het zaterdag al zoeken naar een plekje bij een van de vele horecazaken op het plein.

Ook op de Groentenmarkt staan sinds enkele jaren ruime terrassen opgesteld als er geen markt is. Hier is voldoende ruimte om rustig plaats te nemen. Iets verderop kon Mommy’s Bastards een mooie plek creëren om te vertoeven in de Dwarsstraat. Ook de Cadzand-Bonenstraat is meer dan ooit een gezellige horecastraat met het ene terras na het andere. Wie met kinderen op stap gaat, kan dan weer plaatsnemen op het Vissersplein. Er is veel ruimte om kinderwagens te plaatsen, maar kinderen kunnen er ook veilig rondlopen of zelfs even klauteren op de golfbreker.

Op de zeedijk werd ook extra ruimte gemaakt voor terrassen, net als in de Langestraat. De zaken in de uitgaansbuurt hebben een kleine uitbreiding gekregen waardoor het er ook overdag gezellig vertoeven is, iets verderop van het drukke toeristisch centrum van de stad.