Deze man wil zich vrijwillig laten besmetten met corona Vlaming is kandidaat voor risicovolle provocatie-studie Jonas Muylaert

27 mei 2020

09u03 24 Oostende Het actualiteitenmagazine Telefacts praat vanavond met een man die zich vrijwillig heeft opgegeven om besmet te worden met het coronavirus, voor de zogenaamde ‘provocatie-studie’. Daarbij worden vrijwilligers eerst ingeënt met een kandidaat-vaccin, om dan in gecontroleerde omstandigheden besmet te worden met Covid-19. Een geduchte methode, want zeker niet ongevaarlijk.



Arent Lievens twijfelde nochtans niet lang: “Zo’n vaccin kan er voor zorgen dat er 7.000 doden per dag minder vallen. Het moet er dus zo snel mogelijk komen. Alleen al het idee dat ik daar een beetje aan kan meewerken, heeft me meteen overtuigd.”

Arent schreef zich als allereerste Belg in via de Amerikaanse website 1daysooner.org, die wereldwijd vrijwilligers zoekt die zich voor de wetenschap willen laten besmetten door Covid-19. De website vond zo al tienduizenden kandidaten, onder wie een handvol in België. Omdat hij de eerste Belg was die zich aanmeldde, is hij voor ons land zowat het aanspreekpunt geworden.

Ben je je wel genoeg bewust van de gevaren van zo’n studie?

“Ja, absoluut. De kans dat ik hier in België besmet zou worden, is sowieso al erg groot. Ik heb een kort gesprek gehad met de initiatiefnemers in de Verenigde Staten. Ze hebben me beloofd dat het in zeer gecontroleerde omstandigheden zal gebeuren en dat ik goed verzorgd zal worden. Sowieso blijven we in quarantaine. En wie weet werkt het vaccin wel meteen en ben ik voor het leven immuun.”

Waarom wil je dit zo graag doen?

“Mijn vader is al oud en heeft zware gezondheidsproblemen. Mocht hij nu besmet worden met corona, dan zou hij het niet overleven. We zijn met drie kinderen die voor hem kunnen zorgen. M’n broer en zus hebben te veel externe contacten, dus ik blijf over. Als ik ingeënt zou worden met een werkend vaccin, zou ik hem niet meer kunnen besmetten en kan ik in alle veiligheid voor hem blijven zorgen.”

Maar misschien werkt het vaccin niet en ben je na de tests niet immuun?

“Ik vind dat je als mens de plicht hebt om solidair te zijn en je steentje bij te dragen. Vroeger trok je naar de oorlog om je land te verdedigen. Dit is eigenlijk even belangrijk: jezelf ter beschikking stellen voor anderen. Daarvoor doe je het toch uiteindelijk?”

Zijn er al concrete plannen voor die vrijwillige besmetting?

Hier in België nog niet. Zodra er farmaceutische bedrijven of universiteiten klaar zijn, nemen die contact op met 1daysooner. Zij kunnen dan meteen een hele lijst voorleggen met vrijwilligers. Dat wint tijd. Maar voorlopig heeft er zich nog geen enkele organisatie in België gemeld. Al ben ik er helemaal klaar voor.

Was er niemand die je probeerde tegen te houden?

“Toch wel! Mijn vriendin was bijzonder sceptisch toen ik het vertelde. En mijn vader verklaarde me helemaal gek (lacht).”

Telefacts is woensdagavond te zien om 22.50 uur bij VTM