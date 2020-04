Dewaele Vastgoedgroep wil lokale handelaars steunen met waardebonnen Leen Belpaeme

16u17 0 Oostende De coronamaatregelen hebben ook de vastgoedmarkt stilgelegd. Dat is geen verrassing als je weet dat plaatsbezoeken en plaatsbeschrijvingen momenteel niet mogelijk zijn. Vastgoedgroep Dewaele lanceert nu een actie waarbij elke klant die een opdracht afsluit beloond wordt met een waardebon van 250 euro bij een lokale handelaar. Op die manier ondersteunt Dewaele ook de lokale economie.

De verkoop en verhuur van huizen is met een derde gedaald sinds de maatregelen van kracht zijn in ons land en zal vermoedelijk nog 80 à 90 procent verder dalen. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer van notarisfederatie Fednot. Hoewel het langetermijneffect van deze coronacrisis op de vastgoedsector een vraagteken blijft, gelooft Dewaele Vastgoedgroep er sterk in dat er niet mag gewacht worden met het steunen van de lokale economie. Daarom werd een initiatief gelanceerd waarbij elke klant die een opdracht afsluit voor de verkoop van zijn woning, appartement, bouwgrond of commercieel vastgoed beloond wordt met een waardebon van 250 euro, te spenderen bij lokale handelaars. Dit om lokale handelaars een hart onder de riem steken. “Om zware economische schade te vermijden, moeten we alles op alles zetten om onze lokale economie de middelen te geven zodat ze opnieuw plankgas kunnen geven. Dat trachten wij te doen met deze actie”, zegt Filip Dewaele, CEO Dewaele Vastgoedgroep.