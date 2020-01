Deur houdt stand, inbrekers raken niet binnen Bart Boterman

15 januari 2020

16u38 0 Oostende In de Dr. Eduard Moreauxlaan in Oostende is geprobeerd in te breken in een appartementsgebouw. Dat werd dinsdagavond rond 21 uur vastgesteld door de bewoners.

Volgens de politie waren er duidelijke braaksporen vast te stellen, maar de deur hield stand en men raakte niet binnen. In de Mansveldstraat, eveneens in de Vuurtorenwijk, raakten inbrekers wel binnen in een woning. Daar werd voor zo'n 10.000 euro aan cash, juwelen en spullen gestolen. Of beide zaken met elkaar gerelateerd zijn, moet blijken uit onderzoek.