Deskundige bevestigt vermoedens over dodelijke brand in Stenenstraat Bart Boterman

23 januari 2020

18u50 2 Oostende Uit de bevindingen van de aangestelde branddeskundige, na het dodelijk inferno in de Stenenstraat in Oostende woensdagnamiddag, blijkt dat het vuur opzettelijk is aangestoken. Die vermoedens waren al groot bij politie en parket, maar worden nu bevestigd. “Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad van de bewoner (62) die in de brand stierf", laat het Brugse parket weten.

Woensdagnamiddag brak rond 14 uur een zware brand uit in een appartementsgebouw in de Stenenstraat, op de eerste verdieping. Het vuur verspreidde zich erg snel en was al uitslaand toen de brandweer aankwam. Het appartement brandde volledig uit. Na de bluswerken werden binnen meerdere brandhaarden gevonden en een dodelijk slachtoffer, de 62-jarige bewoner. De man kampte met psychische problemen en werd daarvoor daags voordien opgenomen in een instelling, waar hij woensdag opnieuw vertrok.

Al snel waren er grote vermoedens dat de man zelf de brand had aangestoken, ook op basis van getuigenverklaringen. Volgens het parket wijst alles op een wanhoopsdaad. De man laat twee kinderen na. Op het moment van de brand waren andere bewoners van het gebouw niet aanwezig. Nog twee appartementen raakten beschadigd. Voor drie personen is tijdelijke opvang gezocht door de stadsdiensten.

Wie na het lezen van artikel kampt met vragen over zelfdoding, kan altijd terecht op www.zelfmoord1813.be of het gratis nummer 1813.